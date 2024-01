Saryne: Yasmin e Vanessa evidenciam que Medina ainda é tema sensível

A questão Gabriel Medina, 30, gerou um climão entre Yasmin Brunet, 35, e Vanessa Lopes, 22, dentro do BBB 24 (Globo). A modelo se chateou por Vanessa não querer escutar sua versão sobre o assunto, a ponto se retirar do quarto quando a tiktoker retomou o tema com Giovanna Pitel, 24.

Para Bárbara Saryne, apresentadora do Splash Show, o passado em comum com Medina inviabiliza qualquer relação mais profunda entre Yasmin e Vanessa dentro do reality. "Acho que o clima bom que vinha entre as duas foi um pouco cortado ali [nesse diálogo]. Elas podem até evitar esse assunto e continuar falando sobre outras coisas, mas não vão ser próximas. Ainda acho que isso vai virar uma grande treta."