Mari Bridi posa em piscina e comenta sobre projeto: 'Vitamina D firme'

Em outro story em sua rede social, Mari repostou sobre o calor no Rio. Antes das 9h nesta quinta-feira, 11, a sensação térmica na Zona Oeste, na cidade do Rio de Janeiro, ultrapassou os 53 graus. Ela fez um story com a música "Burning Up (Fire)", do grupo K-pop BTS, que em tradução livre significa "Queimando. Fogo".