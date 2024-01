Modo Turbo: 2º Paredão do BBB será formado sexta-feira e com contragolpe

Na sexta-feira (12), haverá a Prova do Anjo pela manhã.

No programa ao vivo, um novo Paredão será formado, nos seguintes moldes:

Anjo autoimune e imuniza 1 participante

Líder indica 1

Mais votado pela casa dará contragolpe em 1

Paredão Triplo

A eliminação será no domingo (14).

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.