No Central Splash, Lucas Pasin analisou a participação de Maycon no Bate-Papo do Eliminado, que contou com a presença da sua esposa, Franciane de Souza. "Achei a participação da esposa um momento alto do bate-papo. Além de falar bem, ela conseguiu defendê-lo melhor do que ele ali"

Vejo um casal potencial para o Power Couple. Estou na torcida Lucas Pasin

Sexual? Cena de Rodriguinho e Pitel na Prova do Líder viraliza

Durante a Prova do Líder do BBB 24 (Globo), que teve Rodriguinho como o vencedor, o brother e Giovanna Pitel protagonizaram uma cena viral ao usarem o gingado como forma de movimentar o carrinho de encomendas.

No Central Splash, Chico Barney comentou a situação classificada nas redes sociais como "sexual". "É um movimento libidinoso do Rodriguinho na prova. Foi o ponto alto [da Prova do Líder]"