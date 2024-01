Wanessa elogia RBD no BBB 24 e Rodriguinho rebate: 'É música de branco'

Rodriguinho e Wanessa Camargo estavam conversando sobre música internacional na madrugada no BBB 24 (Globo). Lucas Pizane também participou do papo.

Lucas questionou se Wanessa foi ao show de Taylor Swift no Brasil, e a cantora respondeu que não. "Eu fui no show do RBD. Sou amiga da Maite [Perroni], e acompanhei o show do lado da família dela", disse Wanessa.