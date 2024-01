Modelo, ex de Medina e jovem mística: Yasmin Brunet é confirmada no BBB 24

Modelo, Yasmin Brunet é filha de Luiza Brunet e do empresário argentino Armando Fernandez. Ela começou a modelar aos 13 anos, foi emancipada aos 16 e morou sozinha nos Estados Unidos, onde terminou o colégio e formou-se em cinema. No início de 2022, lançou sua linha de cosméticos que não testa em animais, a Yasmin Beauty, focada em óleos nutritivos para os cabelos.

Foi casada com o surfista Gabriel Medina. Os dois se separaram em janeiro de 2022, após quase 2 anos juntos. Durante a relação, a modelo foi barrada de ir acompanhar o então marido nos Jogos Olímpicos de Tóquio e acusou o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) de perseguição. Mesmo do Brasil, Yasmin não deixou de torcer por Medina e costumava realizar lives em seu Instagram durante a exibição dos Jogos, reunindo até 70 mil pessoas. A modelo, porém, teve uma das lives interrompidas por uso indevido de imagem, já que não tinha autorização para transmitir o conteúdo em suas redes e poderia até ser multada por compartilhar o conteúdo.

Brigou com ex-sogra. A mãe de Medina não aprovava a relação do hoje ex-casal. Evangélica, se incomodava com a espiritualidade de Yasmin e não gostou quando o filho parou de comer carne por influência da modelo.

Viveu affair com MC Daniel. Nos últimos meses, Yasmin Brunet e MC Daniel foram vistos juntos em várias ocasiões, mas o romance esfriou. Lucas Pasin, colunista de Splash, apurou que a decisão de terminar partiu dele. Daniel disse a Yasmin que estava trabalhando muito, com muitos compromissos profissionais, e que não conseguiria se dedicar totalmente a um relacionamento. Depois disso, Yasmin desanimou bastante. Amigos do funkeiro afirmam ainda que o quase casal estava na fase do "vai ou racha", e a pressão para assumirem algo também atrapalhou a relação. Agora, ela está solteira.

Yasmin já se arriscou na atuação. Ela interpretou a modelo e garota de programa Stephanie na série "Verdades Secretas" (TV Globo).

É "jovem mística" e vegana. Ela já disse que acredita em ETs e polemizou ao comentar uma tragédia no show do rapper americano Travis Scott, em que dez pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Na ocasião, a modelo pediu cuidado a seus seguidores sobre o tipo de música que consomem. "O mundo é espiritual, o que nós vemos não é nada comparado ao que acontece", disse.