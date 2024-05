Dieguinho: 'Orgulho' por BBB escancara indecisão de Wanessa sobre si mesma

Wanessa Camargo, 41, causou polêmica ao recordar sua passagem pelo BBB 24 (Globo) em entrevista ao TV Fama (RedeTV!). "Saí [do reality] muito orgulhosa de mim. É muito legal poder se olhar e perceber onde você pode evoluir, pode melhorar, mas também reconhecer forças em você", filosofou a cantora.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, criticou veementemente as palavras da filha de Zezé di Camargo. "Achei de péssimo tom, até meio sem noção, a Wanessa dizer isso agora. Isso mostra o quanto ela é indecisa sobre o que diz [a respeito de si própria]. No Fantástico, disse uma coisa - que precisava aprender com seus erros, que estava arrependida, etc. - e agora está dizendo outra. Literalmente, foi um personagem [no dominical]."

Para o jornalista, Wanessa deixou a máscara cair ao perceber que a popularidade de Davi Brito, 21, não é mais algo tão unânime. "Ela está se sentindo orgulhosa depois de ver que tem mais gente contra o Davi. Viu a onda anti-Davi e pensou: 'Vou ficar do lado dessa galera e retirar tudo o que eu disse'. É por isso que se orgulha de ter feito o que fez no BBB 24."