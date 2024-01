Sheherazade diz querer mais filhos e casar de novo: 'Congelei uns óvulos'

Rachel Sheherazade, 50 anos, afirmou que gostaria de aumentar a família e casar novamente.

A jornalista e ex-participante de A Fazenda (RecordTV) disse que gostaria de mais um matrimônio. "Eu sou uma pessoa que ainda acredita no amor, sou uma pessoa muito romântica. Herdei isso da minha mamãe. Então eu acredito, sim, no relacionamento a dois", disse, enquanto respondia perguntas de seguidores no Instagram.

Ela também citou planos de ser mãe outra vez. "Sim, eu gostaria de ter um terceiro filhinho. Sempre quis. Foi um sonho. Desde cedo, eu queria ter quatro filhos. Deu para ter dois, e eu lutava por um terceiro, mas enfim, não era a hora. Eu acabei congelando uns óvulos aí. Nunca fiz segredo disso, do meu desejo de ter um terceiro filho. Mas depende de alguns fatores que fogem do meu alcance".