BBB 24: Filha de Zezé, Wanessa emplacou hits e namora com ex-galã global

Foi casada com Marcus Buaiz entre 2007 e 2022. Eles têm dois filhos juntos.

No dia 19 de setembro de 2011, durante o programa Custe o Que Custar (CQC), Rafinha Bastos fez uma piada com Wanessa, então grávida, afirmando que "comeria ela e o bebê". O episódio teve alta repercussão, levando a uma investigação do Ministério Público e à suspensão de Rafinha do programa. Wanessa abriu um processo contra Rafinha, que perdeu sendo condenado a pagar 150 mil reais.