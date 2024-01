Vanessa Lopes é estrela do TikTok e diz ter torcida de Medina, ex de Yasmin

Vanessa conta com mais de 30 milhões de seguidores no TikTok. Ela ficou conhecida na plataforma por fazer coreografias. Seus vídeos já receberam 1 bilhão de curtidas.

A influenciadora foi apontada como interesse romântico de Gabriel Medina e diz ter a torcida do surfista. Com o suposto affair, Yasmin Brunet, ex-mulher de Medina, parou de seguir Vanessa nas redes sociais. Em entrevista ao gshow, Vanessa disse que também tem o apoio de outros famosos como Lucca Picon, Juliano Floss, Vivi Wanderley, Clara Garcia e João Guilherme.

Cursava Publicidade e Propaganda em 2019, mesmo período em que se aventurou na plataforma. Hoje, Vanessa dedica sua rotina à carreira de influenciadora. Ela vive em São Paulo, mas é natural de Brasília e foi criada em Recife.

Vanessa já se envolveu em relacionamentos com outros famosos, e é conhecida como a "rainha da pegação". Entre os ex-affairs da tiktoker, estão nomes como Gabi Lopes, Léo Picon, João Guilherme e Lara Silva. Além disso, namorou o tiktoker Ricardo Rêgo, mas o relacionamento chegou ao fim em agosto de 2021.

Ela parou de fumar há um ano e diz que acorda de mau humor. Vanessa diz ser carismática, sociável e comunicativa, além de criteriosa em seus relacionamentos. Ela afirma ainda que seu senso de justiça é tão grande que, às vezes, compra mais as brigas dos outros do que as dela mesma.