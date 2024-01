BBB 24: Alane é 'Bruna Marquezine do Pará' e já foi rainha do Carnaval

Alane disse que costuma ser chamada de "Bruna Marquezine do Pará" por sua semelhança com a atriz. Ela também é atriz, modelo e bailarina, e aprendeu a dançar com a mãe, professora de dança.

Aos 18 anos, ganhou o título de "Rainha das Rainhas" do Carnaval paraense. A conquista fez com que ela ficasse conhecida em Belém, sua cidade natal. A apresentação de Alane foi coreografada por sua mãe e surpreendeu os jurados levantando a perna usando uma fantasia de 50 kg. A jovem acabou virando meme com uma entrevista após a vitória: "Virei a menina da 'minha mãe'. Fiz questão de falar que minha mãe fez a coreografia. Na minha cabeça saiu 'muito obrigada, minha mãe, que fez a coreografia', mas na hora saiu 'minha mãe, minha mãe'", contou ao gshow.

É amiga da ex-BBB Kamilla Salgado, que participou da edição de 2013 do reality. A mãe de Alane também fez a coreografia da apresentação de Kamilla no concurso "Rainha das Rainhas" e depois no casamento de Kamilla com o também ex-BBB Eliéser. Além disso, Alane apareceu em uma matéria do Fantástico em 2022.

Ganhou 10 mil seguidores após cobrir uma passagem de Anitta por Belém. Alane fez uma cobertura em tempo real da passagem da cantora pela cidade durante a gravação do clipe "No Chão Novinha", colaboração com Pedro Sampaio.

Ela disse que não paga a fatura do cartão de crédito há seis meses, desde que se mudou para São Paulo para tentar virar atriz. "O cartão deve ser uns R$ 3 ou 4 mil. Tenho uma dívida no banco também. Resolvi desinstalar o aplicativo para não pensar sobre isso. Por causa dos juros, já deve estar com Deus", disse ao gshow.

Ela diz não gostar que falem alto com ela, nem de pessoas que "se promovem falando mal dos outros". A jovem se considera empática e extrovertida e gosta de flertar. "Eu faço o que quiser, fico com quem quiser", afirmou.