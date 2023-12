Turnê histórica e números bilionários: como Taylor Swift dominou 2023

Artista foi a mais ouvida do ano no mundo e tem o filme de show mais lucrativo da história. As faixas da cantora foram ouvidas mais de 26 bilhões de vezes no Spotify, no mundo todo, desde o dia 1º de janeiro. O filme da "Eras Tour" também se tornou o mais lucrativo na categoria de shows, faturando mais de US$ 179 milhões (mais de R$ 870 milhões). A produção ainda está concorrendo ao Globo de Ouro na categoria de conquista cinematográfica e de bilheteria.

Swift também entrou para a lista de celebridades bilionárias da Forbes. Ela é a 4ª artista musical a entrar para o ranking da publicação. Diferente de outros, porém, a cantora chegou ao bilhão apenas com a música, sem investir em outros negócios lucrativos — como fez Rihanna com sua marca de maquiagem Fenty Beauty, por exemplo.

Ela foi a primeira cantora a ser nomeada Pessoa do Ano pela revista americana Time. "Em um mundo dividido, em que muitas instituições estão falidas, Taylor Swift encontrou um jeito de transcender fronteiras e ser uma fonte de luz. Ninguém no planeta consegue comover as pessoas tão bem", disse o editor-chefe da revista, explicando a escolha.

O namoro com o jogador de futebol americano Travis Kelce também está impulsionando a economia de Kansas, nos EUA. Além do burburinho nas redes sociais, a presença da cantora na cidade americana para os jogos do Kansas City Chiefs, time de seu namorado, está gerando lucro para restaurantes, docerias e marcas de roupas locais, que estão capitalizando no romance com produtos personalizados. Até as vendas do uniforme com o nome do rapaz aumentaram após o relacionamento se tornar oficial.

Turnê pelo Brasil foi marcada por morte de fã

Passagem da "Eras Tour" foi marcada por tragédia no Rio de Janeiro: a morte da fã Ana Clara Benevides. A primeira turnê de Taylor Swift ao Brasil começou com uma homenagem inédita no Cristo Redentor. Na primeira noite, de calor intenso no Engenhão e sensação térmica de mais de 40 ºC, a fã Ana Clara Benevides morreu no início da apresentação da cantora. Fãs também relataram ter sofrido queimaduras com uma estrutura metálica posicionada na frente do palco. O segundo show na cidade foi adiado devido às altas temperaturas, causando caos no entorno do estádio. Além disso, a comitiva da cantora foi investigada pela Polícia Civil por cobrir as placas dos carros.