Live da Fresno arrecada mais de R$ 2 milhões para vítimas das chuvas no RS

A live organizada pela banda Fresno arrecadou mais de R$ 2 milhões para as vítimas das enchentes provocadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Encabeçada pelo vocalista da banda, Lucas Silveira, a transmissão ao vivo ocorreu na tarde desta terça-feira (7) e contou com inúmeros artistas. A live aconteceu no estúdio do Podpah, que cedeu o local para a banda do estado gaúcho.

Ao longo da tarde, a banda recebeu grandes artistas da música brasileira. Gustavo Mioto, Junior, Emicida, Seu Jorge, Dinho Ouro Preto e Gee Rocha, do Nx Zero. Além disso, a transmissão contou com chamada de vídeo de Ludmilla, Pitty e Badauí, do CPM 22.