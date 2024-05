Tragédia no RS: inundações provocam adiamento de festivais e shows

Festival informou que se compromete a anunciar, assim que possível, uma nova data. "Todos os ingressos já adquiridos para o festival seguirão válidos, sem necessidade de troca. Em caso de dúvidas, acesse: ticketsforfun.com.br/contato."

Banda Roupa Nova comunicou que os shows que aconteceriam nos dias 3 e 4 de maio, no Auditório Araújo Vianna, na capital do RS, foram adiados para os dias 1 e 2 de agosto de 2024. "A banda se solidariza com a população que vem sofrendo com as fortes chuvas e se compromete a voltar para realizar as apresentações", explicou o grupo, por meio de comunicado nas redes sociais.

Armandinho publicou vídeo nas redes sociais Imagem: Marcos Nagelstein/ Agência Preview

Armandinho adiou os shows que estavam marcados para acontecer em Santa Maria e Novo Hamburgo. As apresentações foram remarcadas para os dias 21 e 22 de junho, respectivamente. "Eu fico triste porque várias das cidades atingidas eu já toquei várias vezes, tenho muitos fãs. A gente fica muito triste e preocupado com tudo o que está acontecendo", contou o artista, em vídeo publicado no Instagram.

Show da banda norte-americana The Calling, que aconteceria no dia 7 de maio, em Porto Alegre, foi suspenso. A Abstratti Produtora informou que uma nova data será divulgada em breve. "Todos os ingressos adquiridos seguem válidos e sem necessidade de troca, garantindo os mesmos setores e o mesmo local no Bar Opinião."

Prime Rock Brasil foi adiado. O festival, que estava marcado para 18 de maio, no Parque Harmonia, ainda não tem uma nova data para acontecer. A programação contava com shows de Capital Inicial, Samuel Rosa, Blitz, Biquini, Lobão e Tenente Cascavel.