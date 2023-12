De racismo a estupro: 12 vezes em que o BBB virou caso de polícia

Laércio de Moura Imagem: Divulgação/Globo

Laércio de Moura admitiu ter o hábito de se relacionar com mulheres mais novas, até menores de idade no BBB 16. A Justiça abriu uma investigação para apurar os fatos e o participante foi preso em maio do mesmo ano.

O ex-brother foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável e cumpre pena na Casa de Custódia de Curitiba, no Paraná.

Zoofilia

Prior conversou com Mari sobre zoofilia Imagem: Reprodução/Globoplay

Maycon Santos disse que teria perdido a virgindade com uma bezerra no BBB 19. A afirmação foi negada depois. Justiça do Rio de Janeiro abriu um inquérito para averiguar as falas e, em junho, arquivou o caso.