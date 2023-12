Jojo na Globo, Rico com novo rosto; onde estão os vencedores de A Fazenda?

A Fazenda 2023 (Record) se aproxima da sua reta final: um peão da sede levará o disputado prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Relembre abaixo os últimos vencedores do reality show rural, que conquistaram o público e tornaram-se milionários.

Rafael Ilha (A Fazenda 10 - 2018)

Rafael Ilha venceu A Fazenda 10 Imagem: Reprodução/YouTube

O ex-Polegar venceu a 10ª temporada após conseguir 62,51% dos votos do público. Ele disputou a final com João Zoli e Caique Aguiar.

Após o reality, Ilha participou de outros programas da Record — incluindo Bancando o Chefe, Canta Comigo e Troca de Esposas.

Hoje, ele é palestrante de prevenção às drogas e trabalha em campanhas para ajudar dependentes químicos. Recentemente, também viralizou na internet após mostrar o resultado de sua harmonização facial.

Lucas Viana (A Fazenda 11 - 2019)

Lucas Viana venceu A Fazenda 11 Imagem: Reprodução/Instagram

O modelo foi campeão da 11ª temporada com 59,17% dos votos. Hariany Almeida ficou em segundo lugar e Diego Grossi em terceiro.

Hoje, Lucas tem uma marca de roupas e foca na carreira de influenciador digital, mostrando o seu dia a dia nas redes sociais.

Jojo Todynho (A Fazenda 12 - 2020)

Jojo Todynho venceu A Fazenda 12 Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora venceu a 12ª temporada com 52,54% dos votos. Ela disputou o prêmio com MC Biel e Stéfani Bays.

Hoje, Jojo é contratada da Globo — com participações no Dança dos Famosos, do Domingão, e no Mais Você, de Ana Maria Braga.

Recentemente, a cantora fez uma cirurgia bariátrica e ganhou notoriedade na internet ao falar sobre o ex-marido, Lucas Souza — que desistiu de A Fazenda 15.

Rico Melquiades (A Fazenda 13 -2021)

Rico Melquiades venceu A Fazenda 13 Imagem: Reprodução/Instagram

Rico foi o vencedor da 13ª temporada com 77,47% dos votos. O dono do bordão "calada vence" foi para a final com Bil Araújo e Solange Gomes.

Em outubro, o ex-peão mostrou o resultado de diversas cirurgias plásticas que custaram mais de R$ 50 mil — ele afirmou que era chamado de "Frankenstein" pelas mudanças.

Hoje, além de influenciador digital, Rico é repórter do Hora do Faro (Record).

Bárbara Borges (A Fazenda 14 - 2022)

Bárbara Borges venceu A Fazenda 14 Imagem: Reprodução/Instagram

Babi foi a mais votada na final da 14ª temporada, com 61,14% dos votos. Bia Miranda ficou em segundo lugar e Iran Malfitano em terceiro.

Após o confinamento, a ex-Paquita engatou um namoro com Iran e apostou na carreira de influenciadora digital. Ela ainda planeja voltar à carreira de atriz.

