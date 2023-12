Musa do OnlyFans diz faturar R$ 10 mil com vídeo depilando partes íntimas

A influencer mineira Mari Reis afirmou ter faturado R$ 10 mil apenas com um vídeo depilando partes íntimas. A modelo compartilhou conteúdo no OnlyFans e disse se sentir surpresa com os pedidos dos assinantes.

"Já surgiram pedidos para lá de inusitados. Um assinante pediu que eu vendesse um vídeo depilando minha parte íntima. Como não aceitei de cara, o valor foi aumentando até chegar a R$ 10 mil", afirmou a modelo por meio de assessoria de imprensa.

Mari Reis aceitou proposta. "Como eu sempre tenho o costume de me depilar. Tive que esperar uns dias até surgirem uns pelinhos", brincou.