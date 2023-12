Dieguinho: Cezar Black recalcula rota, renasce das cinzas e inicia fase 3.0

Após escapar da eliminação na Roça desta quinta-feira (7), Cezar Black, 37, agora desponta como o favorito para vencer A Fazenda 2023 (Record) na enquete promovida por Splash, à frente de nomes fortes como Jaquelline Grohalski, Andre Gonçalves e Márcia Fu.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, vê com espanto essa virada na popularidade do peão oriundo do BBB. "Eu confesso que tenho receio de Black sair campeão desta [temporada de] A Fazenda — e, se isso acontecer, será o maior plot twist da história do reality. Eu acho que tem chances [de Cezar chegar ao menos à final], ainda mais se fizer boas jogadas e segurar a onda."

Na opinião de Dieguinho, Cezar soube se valer com inteligência do feedback que Adriane Galisteu, 50, deu-lhe antes do desfecho da última Roça. "O discurso da Galisteu foi um verdadeiro conselho que ela poderia dar para o Black. Ele é muito inteligente: não só prestou atenção ao que a Galisteu falou, como levou para a sede e já está aplicando. Black entendeu que é muito melhor viver o jogo de maneira emocional do que de maneira racional - o que faz com que, de alguma forma, ele consiga tomar decisões com muito mais pé no chão do que havia feito antes."

Dieguinho acredita que esse retorno de Cezar à sede marca o início de uma terceira fase de sua participação em A Fazenda. "Na fase 1.0, ele era o jogador soberbo. Na fase 2.0, era o arrependido. Agora, na fase 3.0, está renascendo das cinzas. Será que o Black vai conseguir dar essa volta por cima, crescer na preferência do público, desbancar André, Jaquelline e Márcia Fu e se consagrar o campeão de A Fazenda?"

Processo contra SBT foi ato ingrato de Rachel Sheherazade

Rachel Sheherazade, 50, sofreu uma derrota definitiva no processo trabalhista que move contra o SBT. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, derrubou a decisão que obrigava a emissora a indenizá-la. Foi o próprio SBT quem levou a questão à corte superior, após ser condenado no Tribunal Regional do Trabalho.

Dieguinho Schueng acredita que a demanda judicial de Rachel contra o SBT nunca teve razão de ser. "Para mim, é muita ingratidão a emissora que projetou a Rachel nacionalmente ser processada por ela, com pedido de indenização por 13º, FGTS e férias. O salário dela era muito alto. Não tinha necessidade de ela receber tudo isso se tinha [com a emissora] uma relação de prestação de serviço [fora da CLT]."