Após Taylor, fãs de McCartney chegam 'apenas' 12 horas antes do show em SP

Não há comparações com os fãs de Taylor Swift, por exemplo, que acamparam até mesmo para comprar os ingressos. Cruz chegou pouco depois das 7h deste sábado, dia do show, e conseguiu ser o 62º na fila da pista premium; ou seja: não dormiu no chão da Avenida Francisco Matarazzo e ainda conseguiu um lugar na grade.

"Estou ansioso para ouvir 'I've Got a Feeling', que conta com participação virtual do John [Lennon], e 'She's a Woman', que para mim é inédita."

Paul McCartney faz show de sua turnê no Allianz Parque Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Acompanhado da namorada e de um amigo, o designer e músico contou a Splash que decidiu ir mais cedo ao show por se tratar do estádio do Palmeiras. "Apesar de a gente ter dado sorte da temperatura estar mais amena hoje, uma das vantagens do Allianz é ter o shopping [Bourbon] perto", explica. "Mas, ficar mais de 10h na fila é extremamente desgastante, e fiquei com receio."

"Eu tava bastante preocupado com o calor. Tenho amigos que vieram dia 7 [de dezembro, primeiro show do Paul McCartney em São Paulo], e disseram que o calor estava insuportável", diz "Acompanhamos a previsão durante a semana e não descartamos a possibilidade nem de chuva, nem de sol, viemos preparados para as duas."

Para enfrentar a espera até às 20h00 - horário marcado para começar o show - o trio foi preparado: levaram lanches, água, protetor solar e uma bateria externa para aguentar tanto tempo na fila.