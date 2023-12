'Vídeo proibido' de Agnaldo Timóteo pôs fim a programa; qual a treta?

Um vídeo inédito de Agnaldo Timóteo, morto em 2021, mostra uma briga entre o cantor e os apresentadores do programa "A Verdade de Cada Um", que acabou nunca sendo exibido na TVS (hoje SBT).

As imagens foram divulgadas por Ney Inácio, que foi repórter do "Programa do Ratinho" e era amigo de Timóteo. Segundo ele, o cantor pediu que o vídeo fosse publicado só depois da sua morte.

O que mostram as imagens