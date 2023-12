Filho do presidente do SPFC e ativista animal: quem é o genro do Faustão?

Defensor dos direitos dos animais. Casares decidiu criar em 2017 um canal no YouTube chamado "Bom Pra Cachorro". A ideia era mostrar o seu trabalho com o mundo pet e auxiliar o público com dicas de cuidados básicos com os animais.

Após o canal, ele recebeu um convite para comandar o quadro Enquanto Meu Dono Não Vem, no Hoje em Dia (Record). Assim, o especialista no mundo pet passou a ajudar famílias a buscarem soluções no trato com cães que fazem bagunça, latem muito, entre outros problemas, no dia a dia.

Em uma viagem aos Estados Unidos, em 2010, conheceu um cachorro da raça malamute-do-alasca e ficou encantado com o pet.

Na volta ao Brasil, ele importou um cão exemplar da Rússia e, no ano seguinte, abriu um canil. Hoje, o canil não está mais em funcionamento.