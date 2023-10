Quem é o pai de Ísis em 'Elas por Elas'? Adriana revela segredo bombástico

A identidade do pai de Ísis (Rayssa Bratillieri) finalmente será revelada em "Elas por Elas", novela das seis da Globo. Em conversa com Carol (Karine Teles), Adriana (Thalita Carauta) vai relembrar a noite em que engravidou da filha e entregará o segredo bombástico.

Nos próximos capítulos do folhetim, as duas amigas vão conversar sobre o dia fatídico dia em que Adriana terminou com Jonas (Mateus Solano) após descobrir que o rapaz a traiu com Helena (Isabel Teixeira) e engravidou a moça. O término, inclusive, ocorreu no mesmo dia da morte de Bruno (Luan Argollo).

Carol dirá que, depois que Adriana terminou o noivado com Jonas e foi embora da casa de praia, o rapaz ficou desolado. Ele ainda tentou ir atrás da namorada, mas foi impedido por Helena.