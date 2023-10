'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 23 a 28/10

Natália é socorrida, e Pedro interna a irmã em uma clínica de saúde mental. Jonas leva um animal acidentado para os cuidados de Adriana. Helena acredita que Jonas desistirá da separação. Lara assessora Taís no caso contra Silas. Cris faz compras com Tony para repaginar seu visual. Renée é convidada para ir a um programa de TV. Mercedes sente ciúmes de Edu. Aramis se declara para Yeda. Lígia tenta conversar com Natália sobre Bruno. Cris e Tony vão ao mesmo restaurante que Giovanni e Ísis.

Terça-feira, 24 de outubro

Marlene incentiva Adriana a ficar com Jonas. Natália tem uma visão com Bruno exigindo que ela descubra quem o matou. Lara pede que Mário investigue a relação de Roberto com Vilma e com Nice. Cris aconselha Taís a produzir mais conteúdo suas redes sociais. Yeda diz a Aramis que eles são apenas amigos. Mário é procurado por uma nova cliente enviada por Roberto. Adriana conversa com Carol sobre o dia em que descobriu que Jonas engravidou Helena.

Quarta-feira, 25 de outubro

Giovanni e Ísis conversam sobre suas origens. Pedro afirma a Jonas que a morte de Bruno foi um acidente. Helena convida Adriana e Ísis para um jantar em sua casa. Taís se anima com o sucesso da divulgação feita por Cris. Lara interroga Roberto sobre sua vida pessoal. Lígia conversa com Natália sobre Bruno. Carol questiona Pedro sobre a internação de Natália. Pedro defende Taís de Silas. Adriana chega para o jantar na casa de Helena, e as duas percebem que estão com a mesma roupa.

Quinta-feira, 26 de outubro