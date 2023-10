Grande estrutura e shows: Virginia e Zé Felipe fazem festão para Maria Flor

Virginia Fonseca, 24, e Zé Felipe, 25, comemoram hoje o aniversário da filha caçula, Maria Flor, que completa 1 ano de vida. Eles prepararam um festão em uma casa de eventos luxuosa em Goiânia para festejar a data especial.

Ao chegar no local da festa, o casal posou para fotos com Maria Flor e a filha mais velha, Maria Alice, 2. Eles optaram por combinar os looks e surgiram com a mesma cor e estampa de roupa.

O tema da festa é a Disney. Ela ainda contará com apresentações de DJ John, Galinha Pintadinha, Edson & Hudson, Guilherme & Benuto e Barões da Pisadinha. As apresentações serão realizadas em um grande palco montado para festa — o espaço foi mostrado pela influenciadora no próprio Instagram.