Daniela Mercury aos 40 anos de carreira: 'Minha arte sempre foi politizada'

O palco é o lugar da minha expressão mais importante, a minha arte sempre foi muito politizada, porque ela está conectada com as lutas pelos direitos humanos, as questões humanas do meu país, da minha cidade e do meu povo. Eu me liguei muito nos compositores dos blocos [afro, como Ilê Aiyê e Olodum], porque eles tinham temas relacionados à luta contra o racismo, contra a exclusão. Daniela Mercury

Daniela Mercury durante show no MASP, em 1992 Imagem: Arquivo

Afinal, como será o show comemorativo?

Daniela quer levar a Bahia para terras cariocas. A cantora convidou os blocos afros que sempre caminharam lado a lado com ela: Olodum, Ilê Aiyê e Didá — banda formada inteiramente por mulheres. Ela será acompanhada pelos filhos Gabriel e Giovana. Ninguém melhor que eles para cantar e a coreografar as músicas que a mãe escolheu para o repertório.

Daniela Mercury no show O Canto da Cidade (1992) Imagem: Arquivo