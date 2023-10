Cher nega envolvimento em suposto sequestro de filho: 'Não fiz isso'

A cantora Cher, 77, negou qualquer envolvimento com o suposto sequestro do seu filho, Elijah Blue Allman, 47. Ela foi acusada pela ex-nora Mariengela King, 36, de contratar quatro homens para orquestrar a ação em novembro do ano passado.

'Não fiz isso'. Em entrevista publicada ontem ao New York Post, Cher foi questionada sobre a polêmica envolvendo o nome dela. "Eu não fiz isso e, se fizesse, não diria que fiz", disse ela à publicação.