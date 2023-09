Cher teria contratado homens para sequestrar o próprio filho

A ex-nora de Cher, Mariengela King, revelou durante um depoimento à Justiça, em Los Angeles, nos Estados Unidos, que a cantora teria contratado alguns homens para sequestrar o seu filho Elijah Blue Allman, em um hotel em Nova York.

Marieangela afirma que estava com Elijah na cidade em novembro do ano passado, quando quatro homens invadiram seu quarto de hotel e o levaram. Na época, ela tentava uma reaproximação com o então marido. A situação ocorreu no dia 30 daquele mês, aniversário de casamento deles.

A ex-nora de Cher acredita que a situação foi armada pela cantora, em busca de uma reabilitação para o filho. "Entendo os esforços de sua família para garantir que ele esteja bem e quero o que é melhor", disse ela ao jornal britânico Daily Mail.