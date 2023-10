Maria Lina mostra antes e depois do bumbum com treino e ganho de peso

Maria Lina mostrou em uma rede social o antes e depois do seu bumbum após uma série de treinos e ganho de peso.

Em uma publicação nos stories, ela publicou fotos na noite de ontem para mostrar a diferença do seu corpo. Na primeira, ela aparece com 44 quilos, sem fazer exercícios, já na segunda foto, com 51 quilos e fazendo musculação.

A influenciadora digital contou que conseguiu o corpo atual através de treinos feitos em casa.