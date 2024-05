Dieguinho: Bater de frente com Venenosa seria missão ingrata para Eliana

Para Dieguinho Schueng, estrear na Globo à frente de uma ressurreição do extinto Vídeo Show - possibilidade noticiada pelo jornal O Globo - pode não ser a melhor maneira para Eliana, 51, dar seus primeiros passos na emissora.

Dieguinho pensa que bater de frente com A Hora da Venenosa - quadro do Balanço Geral que é sensação na Record - seria uma missão ingrata para a loira. "Se o Vídeo Show voltar nos mesmos moldes e no mesmo horário, dificilmente a Eliana vai conseguir ganhar do programa que é a dor de cabeça da Globo. Aquele formato agrada muito à audiência do horário. Já seria um começo com o pé esquerdo para a Eliana na Globo", opinou ele, no Central Splash.

Outra preocupação de Dieguinho é como Eliana se adaptaria à linguagem de uma atração ao vivo. "Estamos acostumados a vê-la gravada - seu programa [no SBT] é extremamente editado. Se for diário, vai ser ao vivo. Será que o público não vai se cansar da imagem dela? Ela vai se sair tão bem ao vivo quanto gravada?"