Autor de hit de Emicida nega envolvimento em campanha com Juliette e Duda

Vassão foi citado por Duda Beat em nota publicada no Instagram e apagada na sequência. A nota dizia que "não existe qualquer participação criativa" de Duda na criação de "Magia Amarela" e que ela identificou semelhança com o conceito artístico do projeto AmarElo, mas achou que houvesse consentimento por parte dos idealizadores, já que o nome de Vassão estava no escopo da campanha. O nome do compositor teria sido excluído depois, sem a ciência de Duda Beat e sua equipe.

"Desde o primeiro contato entre agência e escritório da artista, ainda na fase de negociação, o nome de Felipe Vassão (um dos autores do projeto musical e da canção AmarElo) estava citado no escopo da campanha como autor da faixa comercial (que ainda não existia e nem tinha o nome de "Magia Amarela"). A exclusão de Vassão do time de autores do jingle NÃO foi informado pelo cliente/agência ao longo do processo. Dessa forma, ficou entendido que havia consentimento da produção do jingle por parte dos idealizadores pro projeto original Amarelo".

No entanto, na data de hoje, 18 de outubro, houve um movimento de reivindicações através das redes sociais de que os autores do projeto AmarElo foram usurpados de sua propriedade intelectual na campanha 'Magia Amarela'. Essa informação surpreende Duda Beat e equipe, uma vez que nós somos expressamente contrários a qualquer evidência de plágio ou apropriação de ideia criativa sem o consentimento de seus autores legais.

Duda Beat

"AmarElo", hit de Emicida com Majur e Pabllo Vittar, é assinada ainda pelo próprio Emicida, Eduardo Dos Santos Balbino e Belchior — em sample da música "Sujeito de Sorte" (1976).

O que aconteceu?

Duda Beat e Juliette lançaram ontem "Magia Amarela", cujo conceito é parecido ao trabalho "AmarElo", de Emicida. Entre as semelhanças estão a identidade visual, como fonte, cor, vitrais e a relação entre "amor" e "elo".