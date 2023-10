Duda Beat se defende de acusação de plágio em campanha publicitária

As cantoras lançaram ontem "Magia Amarela", cujo conceito é parecido ao trabalho "AmarElo", de Emicida. Entre as semelhanças estão a identidade visual, como fonte, cor, vitrais e a relação entre "amor" e "elo".

Evandro Fióti, CEO da Lab Fantasma e irmão de Emicida, disse estar "indignado": "A gente levou 12 anos pra ganhar o Grammy e o trabalho que a gente ganhou o Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Tem noção do ódio que isso gera? Tem noção da vontade que dá de botar fogo em tudo?", disse em live no Instagram.

Ele ainda afirmou que a música de Juliette e Duda faz parte de um reposicionamento de uma marca: "Essa marca negociou com a gente, só que a gente não chegou num acordo tanto por cronograma, quanto por prazo, quanto por questões financeiras, porque a verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer". Inicialmente, Fióti não citou nomes, mas depois compartilhou uma nova publicação que afirmava que a marca é a Bauducco.

Fióti disse que o "jurídico vai trabalhar" e que não quer ódio contra as cantoras. "Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo, em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo essa crítica é coerente e vai no lugar certo, não quero hate em cima da Juliette ou Duda", escreveu no X (antigo Twitter).

O que diz Juliette?

Em nota, a assessoria de Juliette disse que a música faz parte de uma campanha publicitária e que a cantora foi contratada como uma das intérpretes. "A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos", diz o texto.