A Fazenda 2023: Antes de ser expulsa, Rachel Sheherazade citou Bolsonaro

Antes de ser expulsa de A Fazenda 2023 por encostar no rosto de Jenny Miranda, a jornalista Rachel Sheherazade citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a discussão com a fazendeira.

Na discussão, Rachel se negou a fazer a função delegada por Jenny — recolher o lixo — e disse que não teve medo do presidente da república, por isso, não teria da peoa.

Jenny: "Toda vez reclama, lixo é o mais fácil. Patricinha!"

Jenny: "Eu gosto de trabalhar."

Rachel: "Vai lá trabalhar então, para de dormir."

Rachel: "Você não sabe tratar gente, não. Agora veio a Jenny verdadeira. Fala feito mansinha, mostrou a verdadeira cara. Barraqueira e sem respeito."

Rachel: "Está com medo do público lá fora, sabe o que fez, está com medo, passa mal. Pode botar meu nome na roça. Não tive medo do presidente da república, eu vou ter medo de você? Quem é você?"

Jenny: "Folgada, 50 anos... acabou seu show? Vai continuar?"

Rachel: "Vou dar show até meu último dia aqui."

FOGO NO FENO!!! A discussão entre @jennymgontijo e @rachelsherazade não parou na delegação das tarefas



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/3ru7NBaHgO -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 19, 2023

Não foi a primeira vez que ela citou Bolsonaro. Em uma das falas durante o confinamento, a jornalista detalhou um suposto esquema de notícias favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro no SBT. Ela, que apresentou o SBT Brasil durante nove anos, também afirmou que levou uma advertência da emissora por opinar a favor do povo palestino.