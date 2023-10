Ivete Sangalo tem 'técnica maravilhosa' para apimentar relação com o marido

Ivete Sangalo, 51, contou sobre sua vida sexual com o marido, Daniel Cady, 38, durante o programa "Pipoca da Ivete" deste domingo (15). Eles estão juntos há mais de 15 anos.

Segundo a cantora, ela possui um truque especial para manter a chama acesa. "Tem uma técnica maravilhosa, que é recapitular aqueles primeiros dias", explica. Ela disse que costuma relembrar as coisas que fazia com Daniel no início do namoro.