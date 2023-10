Leite condensado, sexo no mar: as revelações +18 de Ivete Sangalo

A cantora falou sobre preliminares sexuais, durante um show, em 2022. Ela questionou os fãs sobre o uso de alimentos na hora do sexo. Porém, seu filho, Marcelo Sangalo, à época com 12 anos, estava no palco ouvindo tudo.

Um dos integrantes da banda, então, chamou Ivete para dizer que tinha uma criança no palco. "É o quê? Tem guri no palco? Meu filho", disse. Em seguida, se dirigiu a Marcelo e riu: "Ô, meu filho, você acha que eu fiz você como? Muito leite condensado, meu pai! Aiii!", afirmou, batendo na mão do adolescente, que riu da situação.

Ivete já respondeu sobre engolir ou não o esperma no sexo oral. "Não dá", disse durante uma live no Instagram com a influenciadora Jude Muller em 2020. "É o seguinte, você sabe que é pura proteína, né? Aquela, que é medica. Antes da malhação, até dá. Isso é afetivo, ainda mais para eu que sou cantora... Não gosto, não. Esse negócio… Mas, amor, a vitamina sempre transborda do copinho."

Ela também já contou os locais onde fez sexo. "Já fiz ousadia em todo tipo de lugar. Já fiz [sexo] com Daniel com a babá eletrônica ligada do lado. O Marcelo [filho da cantora] chorava, eu ia lá, balançava, voltava e continuava o jogo", contou em entrevista ao Otalab. "Já fiz muito depois de show, no mar com os peixinhos olhando", acrescentou.

A cantora também já ressaltou que é necessário mudar na hora do sexo. "Não precisa ser igual toda vez. Mudar horário de fazer o sexo é uma delícia… Horas inusitadas, surpresas; isso é bom. Não aquela caretice de na hora de dormir 'deita e beija'… Tem também, but… Tem que dar uma diversificada", disse em entrevista ao Superbonita (GNT) em 2016.