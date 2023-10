Bruna Biancardi revela perrengue com nascimento adiantado da filha

Bruna Biancardi, 29, contou que a filha, Mavie, nasceu antes do esperado. A modelo, que tem um relacionamento com Neymar, falou sobre o assunto nas redes sociais neste domingo (15).

Mavie, fruto do relacionamento de Bruna com o jogador, nasceu no último dia 6, em São Paulo. Segundo a modelo, tudo aconteceu "nos 45 do segundo tempo". "Estava tudo organizado para outro dia, outra data".

Bruna contou que, porque a filha nasceu antes da hora, a decoração de seu quarto atrasou. O estúdio responsável por deixar o espaço da criança pronto no hospital precisou se apressar e entregar o que podia em cima da hora.