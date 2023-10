Adega, 'camarote': a maternidade em que filha de Neymar e Biancardi nasceu

Já pacientes que optam por mais privacidade, há as duas suítes presidenciais com 60 m² projetadas para superar os altos padrões de hotelaria seis estrelas. Há mobiliário exclusivo, decoração customizada e closet próprio.

Vista da suíte presidencial da maternidade São Luiz Star Imagem: Divulgação/ Maternidade São Luiz Star

Ao todo, há oito salas do tipo Delivery Rooms no Centro de Parto Natural, onde as pacientes têm à disposição tudo que precisam para a chegada do bebê com tranquilidade, informa o site da maternidade.

No local há ainda uma sala operatória preparada para atender eventuais intercorrências em partos naturais, garantindo a segurança necessária para a mãe e seu bebê.

Outros luxos da maternidade

Clamado "life lounge", essa estrutura parecida com um camarote é anexa à sala de parto com serviço de garçom. Ao todo são oito salas de partos eletivos, em que até 10 familiares e amigos podem acompanhar o nascimento de perto em uma área VIP e com diversas comodidades que incluem um serviço gastronômico de alto padrão.