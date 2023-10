Após fim de namoro, Rico sofre acidente de carro em AL: 'Tomei rivotril'

Exposição do amigo. "Motivo do término porque ele já roubou o que tinha pra roubar. Pronto falei! E digo mais tenho todas as conversas do ex dele falando comigo, que ele vive procurando o ex. Toma vergonha na sua cara vagabundo. Rico fechou contrato milionário porque você era um pé rapado. Aí quer pagar de santo. Se você continuar mentindo, eu conto tudo"

Bruno contou que Rico perdia dinheiro em contratos. "Agora vá lá me processar que tenho prints de contratantes que você cobrava dele um valor X e segurava o resto! Se quiser posto aqui. Se contar das gaias que botou também. Então se você continuar pagando de santo vou pro stories e mostro tudo. Foi uma cirurgia plástica que Rico fez né e não precisava de cuidado, né? Mas a sua cirurgia de São Paulo foi preciso do Rico pra pagar R$ 6 mil de hospedagem e toda alimentação também. Deixe de falar merda, rapaz e assuma que você é um bosta e pronto!"

Rico nega roubo e explica. "Gente, em questão de roubo isso nunca existiu. Nunca fui roubado. Então, por favor, tire essa ideia da cabeça. Eu e o Matheus trabalhávamos juntos. Ele fechava trabalho pra mim e eu fechava trabalho pra ele. Ele falava: 'Ricardo, eu tenho um trabalho de R$ 50 mil pra você. Eu tenho R$ 30 mil pra te dar, você quer?' Eu dizia: 'Quero'. E ele ficava com os R$ 20 mil. E tá dando esse B.O que ele me roubava, não sei o que, mas era tudo acordado. Ele me dava um valor e o outro valor ele ficava e eu sabia disso."

Matheus Freire diz o motivo do término e nega roubo. "O motivo do término é devidamente a tantos ataques que eu recebo porque eu só quero buscar a minha paz de volta. Eu só quero a minha vida de volta, em paz. Acordar sem ficar lendo comentários negativos em minhas fotos, falando da minha filha que é só uma criança. Se tá custando a minha paz, não vale a pena ter, por mais que se queira estar junto, não vai dar certo. Acho que a questão é não se envolver com alguém maior que você.

"O Ricardo nunca comprou nada pra mim, tá? Eu sempre trabalhei desde sempre. Eu sempre tive o meu dinheiro. Eu desejo o melhor da vida pra ele, ele é incrível e quero ele bem. Eu puxei trabalhos pra ele, ele pra mim porque namoro é isso", acrescentou.