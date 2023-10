Zélia Duncan lamenta morte de Karol Eller: 'Imagino o desespero'

A influenciadora, de 36 anos, ganhou notoriedade pela proximidade com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e de deputados de direita, como Nikolas Ferreira (PL-MG). Em 2019, foi nomeada em cargo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), mas acabou exonerada no início deste ano, após participar dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro.

Zélia criticou as tentativas de apagar a sexualidade de Karol e o fato de ela não ter enxergado que poderia encontrar apoio na comunidade LGBT — um ponto já abordado pela artista no primeiro vídeo que gravou sobre o assunto.

"Claro que não conheço tudo sobre ela, temos muitos traumas durante nossas vidas. Mas ela foi cooptada por fundamentalistas religiosos desalmados, que a convenceram de que sua natureza era doente e precisava de 'cura'. (...) Karol morreu sem saber que seu conforto seria nos braços de seus iguais e que nossa luta vale à pena, porque salva nossas existências. Chorei por tudo, por nós, por ela. Por uma coisa que poderia ser tão simples e normal, tirar nossa paz e nosso tempo aqui. Não se abandone, não perca de vista quem te ama e pode te ajudar", completou.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.