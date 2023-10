Rico Melquiades termina namoro, e amigo diz que ex-A Fazenda foi roubado

Rico Melquiades, o campeão de A Fazenda 13, anunciou em suas redes sociais o término do relacionamento com o influenciador Matheus Freire. Seu amigo, então, Bruno Ribeiro, afirmou que o ex-Fazenda era roubado pelo namorado.

Anúncio do término. "Em respeito a todos os seguidores que me seguem, e que torcem por mim e pelo Matheus, venho informar que não estamos mais juntos, 'decisão exclusiva dele'. Confesso que estou extremamente triste, mas vou tirar forças de onde não tenho. Amo vocês, estou muito triste, pois não sou de ferro e nem sou esses blogueiros que acabam hoje e amanhã já está com outra pessoa feliz"

Exposição do amigo. "Motivo do término porque ele já roubou o que tinha pra roubar. Pronto falei! E digo mais tenho todas as conversas do ex dele falando comigo, que ele vive procurando o ex. Toma vergonha na sua cara vagabundo. Rico fechou contrato milionário porque você era um pé rapado. Aí quer pagar de santo. Se você continuar mentindo, eu conto tudo"