Fazenda: Madrugada tem beijo, treta por absorvente e acusação de agressão

Na madrugada de sábado (14), os peões de A Fazenda 2023 (Record) curtiram a quarta festa da temporada — com a temática Brasil. Confira os destaques da noite abaixo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Cadê a humildade?

A Fazenda 2023: Sander, Rachel e Jaquelline opinam sobre comportamento de Márcia Fu Imagem: Reprodução/PlayPlus

Sander Mecca conversou com Rachel Sheherazade e Jaquelline sobre o retorno de Márcia Fu da terceira roça: para o cantor, a ex-atleta de vôlei voltou para a sede "sem humildade".

Sander: "Ela vai se perder com ela mesma. Já brigou até com o Radamés, que é amigo dela."

Rachel: "Ela é muito chata! Tudo comenta, tudo fala... Eu não tenho paciência. E você viu com quem ela se aliou, né? Com as meninas que estava brigando. Não entendo isso."

Jaque ataca novamente

A Fazenda 2023: Jaquelline e Lucas se beijam em festa Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jaquelline e Lucas Souza protagonizaram um beijão durante a festa. Os peões estavam curtindo a pista de dança quando começaram a pegação.

Na festa de semana passada, Jaque trocou beijos com Kamila Simioni.

Márcia Fu fofoqueira

A Fazenda 2023: Márcia Fu revela estratégia de Simioni para Radamés Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em conversa com Radamés, Márcia Fu revelou seu plano com Simioni: as duas combinaram de fingir que não estavam se entendendo para confundir os peões da sede.

Márcia: "Não deixa a Simioni nem sonhar que você sabe, tá? Ela tem medo de você passar para o Shay..."

Treta do absorvente

A Fazenda 2023: Kally discute com peoas Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jenny Miranda e Lily Nobre acusaram Kally de jogar um absorvente íntimo no vaso sanitário da sede. A cantora se revoltou com a queixa das peoas.

Lily: "A gente já falou na moral com você, se não prestar atenção vai ser difícil. É nojento. Só estamos pedindo para ter cuidado com a casa!"

Machucou ou não?

A Fazenda 2023: Jenny diz que Cezar Black a machucou Imagem: Reprodução/PlayPlus

Durante a discussão de Jenny e Kally, Cezar Black entrou no meio das peoas para separá-las: a filha de Gretchen o acusou de machucar o seu braço.

Ela foi ao closet e reclamou para a produção. Quando voltou para a festa, contou a sua versão da história para Simioni e Shay.

Jenny: "Mostrei o braço vermelho para eles [produção]. Acho que eles vão revisar o VT para ver o que aconteceu. Olha aqui o meu braço vermelho. Ele me puxou!"

Black disse "estar em paz e com a consciência tranquila". Ele afirmou que não machucou Jenny.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Cariúcha? Resultado parcial Total de 421 votos 1,43% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 0,48% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 7,13% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,71% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 0,95% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 10,69% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 1,43% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 22,57% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record 9,26% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 0,71% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 4,99% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 13,54% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 4,04% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 1,19% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 1,19% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 1,43% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 9,03% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 1,90% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 7,36% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 421 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados