Cariúcha revela qual segredo contaria de Lucas Souza em A Fazenda 2023

Durante a Live do Eliminado (Youtube) com Lucas Selfie, Cariúcha, a terceira eliminada de A Fazenda 2023 (Record), contou qual segredo de Lucas Souza, seu rival no jogo, ela ameaçou revelar no programa.

Cariúcha: "Era um evento que a gente ia fazer. Era pra nós dois irmos, ele foi e não me avisou nada. E no outro evento, ele falou pra outra pessoa: 'Se a Cariúcha for, quero ficar bem longe dela porque ela só anda com viado''.

A cantora ainda detonou o ex de Jojo Todynho, chamando-o de "falso", "carreirista" e "personagem".

Na Live, Cariúcha ainda comentou sobre Jojo Todynho, sua estadia na casa e a decepção com Kamila Simioni.