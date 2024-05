Dieguinho: Protecionismo a Dona Geni visa 'puxar saco' dos fãs de Jaque

Dieguinho Schueng analisou, na edição desta terça-feira (28) do Central Splash, a forma superprotetora como muitos dos confinados de A Grande Conquista (Record) tem tratado Geni Grohalski, 48.

Para o apresentador, tamanho cuidado com a competidora está passando do ponto. "Será que não está rolando um exagero com esse protecionismo na casa à dona Geni? Estão tratando ela lá dentro como uma idosa, mas ela tem apenas 48 anos! Só para efeito de comparação, a Rachel Sheherazade [apresentadora do reality] tem 50."

Dieguinho supõe que tanto melindre possa ser uma estratégia do elenco para não se queimar com o fandom da filha de Geni, Jaquelline Grohalski, 30. "Será que não é só para puxar o saco dos fãs da Jaque que as pessoas [dentro da casa] estão defendendo a dona Geni? Como a dona Geni é filha da campeã de A Fazenda 15, os confinados podem pensar que ela é favorita aqui fora."