'Voltou sem humildade da roça', diz Sander sobre peoa de A Fazenda 15

Durante a festa Brasil de A Fazenda 2023 (Record), Sander Mecca conversou com Rachel Sheherazade e Jaquelline sobre o retorno de Márcia Fu da terceira roça.

A ex-atleta de vôlei se salvou, junto com Shayan, da berlinda que eliminou Cariúcha com 9,74% dos votos.

Sander: "A Márcia voltou um pouquinho sem humildade da roça. Vocês não acham?"

Rachel: "Completamente! Voltou ela mesma! Se prepara, ela nunca me enganou!"

Sander: "Eu percebi... Ela vai se perder com ela mesma. Já brigou até com o Radamés, que é amigo dela."

Rachel: "Ela é muito chata! Tudo comenta, tudo fala... Eu não tenho paciência. E você viu com quem ela se aliou, né? Com as meninas que estava brigando. Não entendo isso."

Quanto mais tempo aqui, mais a gente se revela. Às vezes é um acidente que revela o lado de uma pessoa, ou a própria convivência. No começo todo mundo acha engraçadinho. Rachel

