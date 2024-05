Schueng: A Grande Conquista não decola por falta de autenticidade do elenco

Para Dieguinho, a falta de autenticidade do elenco é o que tem empacado a atração comandada por Rachel Sheherazade, 50. "A grande maioria do elenco de A Grande Conquista fica forçando treta, forçando briguinha, e é por isso que o programa não emplacou. As pessoas não repercutem o programa porque veem que é tudo forçado. O que esperamos é autenticidade."

Bater de frente com Venenosa seria missão ingrata para Eliana

Para Dieguinho Schueng, estrear na Globo à frente de uma ressurreição do extinto Vídeo Show - possibilidade noticiada pelo jornal O Globo - pode não ser a melhor maneira para Eliana, 51, dar seus primeiros passos na emissora.

Dieguinho pensa que bater de frente com A Hora da Venenosa - quadro do Balanço Geral que é sensação na Record - seria uma missão ingrata para a loira. "Se o Vídeo Show voltar nos mesmos moldes e no mesmo horário, dificilmente a Eliana vai conseguir ganhar do programa que é a dor de cabeça da Globo. Aquele formato agrada muito à audiência do horário. Já seria um começo com o pé esquerdo para a Eliana na Globo."