A Fazenda 2023: Jenny acusa Black de machucá-la e reclama para produção

Em A Fazenda 2023 (Record), a discussão de Jenny Miranda e Kally na festa, sobre o absorvente íntimo no vaso sanitário, precisou ser contida pelos participantes. Cezar Black foi um dos peões que separou a treta — em seguida, ele foi acusado pela filha de Gretchen de ter machucado seu braço.

As câmeras do PlayPlus, streaming da Record, mostraram um trecho da confusão. Nele, Black aparece separando Jenny e Kally, dizendo: "Jenny, calma! A Kally está bêbada". Em seguida, o vídeo foi cortado.

Minutos depois, Jenny acusou Black de ter machucado o seu braço. Ela foi ao closet e reclamou para a produção.

Quando voltou para a festa, a influenciadora contou a sua versão da história para Simioni e Shay.

Jenny: "Mostrei o braço vermelho para eles [produção]. Acho que eles vão revisar o VT para ver o que aconteceu. Olha aqui o meu braço vermelho. Ele me puxou!"

Jenny: "Ele não pode encostar numa mulher ou num homem. Que deixasse ela me agredir, fazer o que fosse. Ele não tinha que puxar ou tentar impedir. De boas intenções o inferno está cheio."

Shay: "Não precisa insistir nisso, calma!"

Não vou insistir. Eu fui lá e fiz a minha queixa. Eles vão ver o VT e acabou. [...] Eles vão tomar uma decisão. Se ele realmente me machucou, quero que saia da casa. Não é essa a regra? Jenny

Em conversa com a Alicia X, Jenny falou mais sobre o assunto: "Parece que eu ralei meu braço no asfalto. Eu pedi para ele me soltar e me machucou."

O que disse Cezar Black?

Shay conversou com Black sobre o ocorrido e disse que ele errou ao tentar separar a discussão de duas mulheres.

Por sua vez, o ex-BBB disse "estar em paz e com a consciência tranquila". Ele ainda afirmou que não machucou Jenny.

Segundo Black, Jenny quer fazer de tudo para prejudicá-lo: "Quer me expulsar do programa à toa, porque não tem condições de discutir e dialogar. [...] Estávamos conversando de boa, agora quer assumir esse papel que eu machuquei ela?".

No papo, que também contou Alicia e Kally, Black disse que Jenny tem as mesmas características de Cariúcha.

Splash entrou em contato com a Record para um posicionamento da emissora sobre o caso. Se houver retorno, a nota será atualizada.

