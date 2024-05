Nizam diz que aceita ir para A Fazenda: 'Só tô esperando o convite'

O ex-bbb Nizam afirmou que "com certeza" iria para A Fazenda 16 caso receba o convite da Record TV.

O que aconteceu

Nizam explicou que "jogaria mais" porque teve pouco tempo para se mostrar no BBB 24. "Iria para realmente mostrar quem é o Nizam. Então em A Fazenda eu tentaria ficar mais tempo e estudaria o programa antes de entrar", declarou no podcast Selfie Serv.

O ex-brother admitiu que tentaria ser persuasivo, mas não faria declarações polêmicas como fez no BBB 24. "Jogaria o jogo do jeito que joguei no Big Brother, convencendo as pessoas, mas prestaria mais atenção em algumas falas, com certeza".