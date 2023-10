Simioni e Márcia Fu se acertam e combinam de fingir que estão tretadas

Horas antes da quarta Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2023 (Record), Simioni e Márcia Fu colocaram um ponto final em suas desavenças e firmaram uma nova aliança - que tem também a presença de Cariúcha.

A ex-jogadora pediu, contudo, que Simioni não revele para a casa que elas se acertaram. "Deixa todo mundo pensar que nós duas estamos brigadas. Vamos botar no botão de todo mundo".

Simioni concordou com ela. "Tá combinado".

As três pessoas combinaram de fazer brigas fakes nos próximos dias caso Cariúcha e Márcia retornem da roça. "Até lá, de bico calado".

Simioni disse ainda estar confiante Márcia Fu e Cariúcha irão ficar: "A gente tem unção! Yuri não representa muita coisa!"



Simioni: "Vocês não vão sair, não. Se vocês fossem sair, não teria esse encontro aqui. Olha aqui! Tô até arrepiada!"



Márcia: "Não é possível que a gente vai dar mole pra essa turma toda."



Simioni: "Não estou me desfazendo de nenhum deles, mas a gente tem unção! Se Márcia ganha e você vai pra Roça com Shay e Yuri, eu acho que você volta... Adoro o Yuri, mas no jogo ele não representa muita coisa, já o Shay sim."

"Deixa todo mundo pensar que nós estamos brigadas", combina @MarciaFuOrigin com @simioniofc 💥



