Ex-Fazenda expõe vingança de ex ao ver mensagem de Neymar

Primeira eliminada de A Fazenda 2023 (Record), Nathália Valente, 20, gravou nesta semana uma sabatina para o Hora do Faro. Entre outros assuntos, a tiktoker comentou a polêmica com o ex-namorado, Kaio Viana, e o affair com Yuri Meirelles, 22, dentro do reality.

Chico Barney, que participou da gravação, adiantou no Central Splash que Nathália pretende dar seguimento à relação com o modelo fora do confinamento. "'Eu quero conhecer melhor o Yuri aqui fora', ela falou. Está ansiosa pela saída do Yuri. Caso ele queira, ela gostaria que ele quisesse também, se curtir, se conhecer. Eles são jovens, são saudáveis, são 'pra frente'."

Ainda segundo o colunista, a influencer não está nada feliz com a forma como o ex a expôs na internet. "Ela falou que não vai conversar com o Kaio. Que ama a pessoa do Kaio, que eles tiveram problemas, tiveram momentos felizes - mas ela não reconhece um homem que vai à internet para expor coisas que tinham sido superadas, de uma maneira 'tão vil e cruel' como ele fez."

Nathália também acusou o antigo companheiro de tê-la traído após descobrir sua troca de mensagens com o craque Neymar, 31. "Quando o Kaio viu essas mensagens do Neymar, ficou indignado, foi para seu apartamento e teria feito uma festinha com 'profissionais do amor' como vingança."

A tiktoker voltou a afirmar a própria integridade no assunto e negou que tenha se envolvido de fato com o atleta. "Ele [Kaio Viana] que errou. Eu não fiz nada. Trocava ideia com o Neymar, sim, [mas] nunca fiquei com o Neymar. Poderia ter ficado, mas não quis."

Santificação de Rachel Sheherazade é o maior problema de A Fazenda 15

Também no Hora do Faro, Nathália Valente classificou a ex-colega de confinamento Rachel Sheherazade, 50, como 'mascarada', 'hipócrita' e 'palestrinha'. O colunista Chico Barney acredita que o primeiro qualificativo cai como uma luva à ex-SBT.

"Acho que, se tem uma máscara que vai cair nesta temporada de A Fazenda, é da Rachel Sheherazade. Penso que as pessoas têm uma expectativa a respeito dela - e essa expectativa será rapidamente destruída", vislumbra o colunista.