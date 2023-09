Justiça aceita queixa-crime de Flávio Dino contra Monark por calúnia

A Justiça Federal de São Paulo aceitou a queixa-crime apresentada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, contra o youtuber Bruno Aiub, o Monark. A decisão é da juíza federal Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal.

O ministro acusa o youtuber de calúnia, difamação e crime contra a honra. Ele entrou na Justiça em junho deste ano após o influencer chamá-lo de "gordola" e "filho da put*" em uma live.

"Reconheço a competência federal, tendo em vista que a conduta praticada, na forma narrada na peça inicial, teve como objeto a lesão da honra da parte querelante enquanto Ministro de Estado do Governo Federal e não somente com relação à sua vida particular", justificou a magistrada.