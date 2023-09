Fátima Bernardes expõe pavor que quase a fez desistir de cobertura na Globo

Fátima Bernardes, 61, revelou que chegou a pensar em desistir da cobertura da Copa do Mundo de Futebol de 2002, que ocorreu na Coreia do Sul e no Japão, devido à fobia em andar de avião que adquiriu após o nascimento dos filhos.

A apresentadora abordou o assunto no podcast Fala, Galvão, do narrador Galvão Bueno. "Disfarço [a fobia] ainda, tento o máximo disfarçar. Os piores voos na minha vida foram na Coreia, nunca fiz nada tão ruim. Perguntei na época se teriam muitos voos, quase pensei em desistir. Os voos [eram] muito curtos porque o país é pequeno e tinham os ventos que vinham das monções, [o avião chacoalhava quando subia e quando descia]... Meu Deus do céu, que sofrimento aquilo", declarou.

Além de precisar superar a fobia de aeronaves, ela também disse ter sido um desafio ficar cerca de 47 dias fora do Brasil, longe dos filhos, que na época tinham apenas 4 anos. "Para mim, não funcionava. Tinha vontade de falar [com os filhos], não era igual agora que tem chamada de vídeo. Então para mim era bem difícil manter o equilíbrio. O que eu fiz? Eu mergulhei no trabalho, quanto mais cansado eu ficava, aquilo me ajudava, o retorno [positivo] foi vindo, aquilo vai te alimentando e eu fui".